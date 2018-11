Prozess um Betrug mit fingierten Flugreisen beginnt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er mit einer in Wirklichkeit gar nicht existierenden Touristik-Firma mehr als 560 000 Euro ergaunert haben soll, muss sich von heute an ein 38 Jahre alter Geschäftsmann vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Der Angeklagte soll seit Juli vergangenen Jahres im Internet vor allem Flugtickets für Urlaubsreisen nach Thailand und Kuba angeboten und die Kunden dazu gebracht haben, in Vorkasse zu gehen. In 348 Fällen sollen Kunden Zahlungen geleistet haben, ohne dafür eine Leistung zu erhalten. Im Mai dieses Jahres wurde der mutmaßliche Betrüger schließlich festgenommen. Die Wirtschaftsstrafkammer hat zunächst acht Verhandlungstage bis Ende Dezember geplant.