Prozess um Cannabis-Großplantage mit Geständnis eröffnet

Nachbarn des bis zum geplanten Abbruch zwischenvermieteten Hauses hatten die Polizei benachrichtigt, nachdem die Pflanzenzucht bis auf die Straße gerochen hatte. Als die Beamten schließlich am Haus ankamen, sollen die beiden Männer gerade wieder mit dem Wässern der beschäftigt gewesen sein. Weil sie außer dem Abbruchhaus keinen festen Wohnsitz vorzuweisen hatten, kamen sie in Untersuchungshaft.

Von den Hinterleuten sollen die Männer in ihrer Heimat Serbien für die Fahrt nach Deutschland angeworben worden sein. Erst vor Ort sei ihnen dabei klar geworden, dass sie in der illegalen Plantage beschäftigt werden sollten. Wegen der umfassenden Geständnisse dürfte sich das ursprünglich bis Anfang Dezember terminierte Verfahren verkürzen. Die Wirtschaftsstrafkammer stellte den Männern Haftstrafen von höchstens drei Jahren in Aussicht. Geringere Strafen seien aufgrund der großen Menge nicht denkbar, so die Staatsanwaltschaft. Die beschlagnahmen Pflanzen hätten einen Reinertrag von rund 60 Kilogramm Marihuana ergeben.