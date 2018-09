Prozess um Entführung von Milliardärssohn geht weiter

Reste von Absperrbändern der Polizei liegen in einem Wald. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv

Gießen (dpa/lhe) - Der Prozess gegen den mutmaßlichen Entführer von Milliardärssohn Würth wird an diesem Dienstag (10.00 Uhr) am Landgericht Gießen fortgesetzt. Am zweiten Verhandlungstag soll der Angeklagte die Möglichkeit bekommen, sich zu seinen persönlichen Verhältnissen und seinem Lebensweg zu äußern, wie ein Gerichtssprecher sagte. Zudem ist geplant, ein Attest zum Gesundheitszustand des behinderten Opfers Markus Würth zu verlesen.