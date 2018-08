Prozess um Handel mit Potenzmitteln eröffnet

Land- und Amtsgericht Frankfurt am Main. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Einen schwunghaften Handel mit Potenzmitteln und Muskelaufbaupräparaten wird seit Montag einem 59 Jahre alten Geschäftsmann vor dem Landgericht Frankfurt zur Last gelegt. Der Anklage zufolge soll er bis 2016 in mindestens 36 Fällen von Thailand aus die verbotenen Mittel an deutsche Kunden verschickt haben. Die Bestellungen wurden laut Staatsanwaltschaft über deutsche Girokonten abgerechnet, die der Angeklagte eingerichtet haben soll.