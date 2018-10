Prozess um Mord an Johanna: Psychiatrisches Gutachten

Gießen (dpa/lhe) - Ein psychiatrisches Gutachten zum Angeklagten wird heute im Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder der achtjährigen Johanna präsentiert. Ein Sachverständiger wird dem Landgericht Gießen dazu am 17. Verhandlungstag Rede und Antwort stehen. Der Prozess war am 20. April begonnen worden. Ein Mann aus Friedrichsdorf soll Johanna im September 1999 entführt, missbraucht und ermordet haben. Ihre Leiche wurde im April 2000 in einem Wald bei Alsfeld (Vogelsbergkreis) gefunden. Der Angeklagte hat die Entführung des Mädchens gestanden, einen Missbrauch und Mord bestreitet der Deutsche aber. Den Tod des Mädchens stellte er als einen Unfall dar.