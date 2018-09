Prozess um Raubmord: Verteidiger lehnen Tötungsdelikte ab

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess um den Raubmord an einem Schmuckhändler in Frankfurt-Griesheim haben die Verteidiger der drei Angeklagten Tötungsdelikte für ihre jeweiligen Mandanten ausgeschlossen. Aus der Tatsache, dass sie im Oktober vergangenen Jahres im Haus der Juweliers-Eheleute gewesen seien, könne nicht automatisch eine Verantwortung für den Tod des 78 Jahre alten Geschäftsmannes abgeleitet werden, hieß es in den Schlussvorträgen der Rechtsanwälte übereinstimmend. Seine Ehefrau gleichen Alters wurde bei der Tat schwer verletzt. Das Landgericht Frankfurt will am 4. Oktober das Urteil verkünden.