Prozess um Schuss auf Drogendealer: Urteil erwartet

Sie sollen sich im Januar 2007 mit dem damals 22 Jahre alten Drogenhändler am Nidda-Ufer in Frankfurt-Rödelheim getroffen haben, um ein Geschäft mit zehn Gramm Heroin abzuwickeln. Als sie versuchten, dem Verkäufer die Drogen - ohne zu Bezahlen - zu entreißen, löste sich plötzlich ein Schuss, der den 22-Jährigen tödlich am Kopf traf. Erst im vergangenen Jahr konnten die Männer schließlich festgenommen werden.