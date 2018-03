Prozess um Streit vor Diskothek: Angeklagte sagen nicht aus

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In dem neuerlichen Prozess um einen blutigen Streit vor einer Frankfurter Diskothek hat am ersten Verhandlungstag keiner der drei Angeklagten ausgesagt. Auch ein seinerzeit verletzter und nun als Zeuge geladener Mann zeigte am Dienstag vor dem Landgericht Frankfurt kein großes Interesse an der Aufklärung des Falles. Er sagte, der Messerstecher habe sich bei ihm entschuldigt und darüber hinaus 3000 Euro Schmerzensgeld gezahlt.