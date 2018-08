Prozess um Vergewaltigung abgebrochen: Neues Gutachten

Seit Mitte März hatten sich die jungen Männer wegen der Vorwürfe vor der Jugendstrafkammer zu verantworten. Bereits im September 2011 sollen sie die damals 34-Jährige in der Nähe eines Spielplatzes in Schwalbach am Taunus abgefangen und in einer Holzhütte auf verschiedene Weise vergewaltigt und missbraucht haben. Vor Gericht stellten sie die sexuellen Kontakte als «einvernehmlich» dar. Das Opfer wurde in nicht öffentlicher Sitzung über eine Videoschaltung vernommen - später äußerte der Vorsitzende Richter Zweifel daran, ob auf ihre Aussage eine Verurteilung der Angeklagten gestützt werden könne. Entsprechenden Anträgen der Verteidiger und auch der Staatsanwaltschaft nach einem neuen Glaubwürdigkeitsgutachten kamen die Richter schließlich nach. Im Raume steht eine mögliche psychische Erkrankung der Frau.