Prozess um Vergewaltigung: keine Grundlage für Verurteilung

Eine Bronzestatue der Justitia steht in Frankfurt am Main. Foto: Arne Dedert/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Drei Monate nach dem Beginn des Prozesses um eine Gruppenvergewaltigung hat das Landgericht Frankfurt Zweifel, ob die Beweise für eine Verurteilung der fünf Angeklagten ausreichen. Derzeit gebe es keine hinreichende Grundlage für eine Verurteilung, sagte der Vorsitzende Richter am Donnerstag in einem rechtlichen Hinweis. Die heute zwischen 21 und 24 Jahre alten Männer sollen laut Anklage im September 2011 eine damals 34 Jahre alte Frau in eine Holzhütte auf einem Spielplatz in Schwalbach (Main-Taunus-Kreis) gelockt und dort auf vielfältige Weise sexuell missbraucht und vergewaltigt haben. Vor Gericht bestritten sie jede Gewaltanwendung und bezeichneten die sexuellen Aktivitäten als «einvernehmlich».