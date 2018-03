Prozess um mutmaßliches Killer-Paar: Aussage erwartet

Die Angeklagte hatte nach ihrer Festnahme bei der Polizei bestritten, am Mord beteiligt gewesen zu sein. Ein Ex-Freund sagte jedoch aus, die Angeklagte habe ihm am Abend nach der Tat erzählt, jemanden erstochen zu haben. Auch der 28-jährige Angeklagte benannte die Frau als Mittäterin, allerdings hatte er anfangs behauptet, der einzige Täter gewesen zu sein.

Die beiden hatten sich einen Tag nach der Tat mit dem Auto der Frau nach Spanien abgesetzt. Angeblich, um von da aus in ein afrikanisches Land zu gelangen, dass kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland hat. Das Paar konnte nach Handyortungen und einer Textnachricht der Angeklagten an eine Polizistin noch in Spanien festgenommen werden.