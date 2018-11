Prozess um versuchten Totschlag bei Winzerfest

Hintergrund der Tat sollen angebliche Annäherungsversuche des Opfers bei der Schwester des mutmaßlichen Täters gewesen sein. Der 16-Jährige erlitt bei dem Angriff Schädel- und Kieferbrüche und musste auf einer Intensivstation behandelt werden.

Am ersten Verhandlungstag am Freitag wurde nur die Anklage verlesen. Anschließend stellte die Verteidigung einen Befangenheitsantrag gegen die Berufsrichter der Jugendkammer, über den in der kommenden Woche entschieden werden soll.