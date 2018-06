Prozess wegen Messerstichen auf 17-Jährige

Darmstadt (dpa/lhe) - Der Jugendliche, der kurz vor Weihnachten in Darmstadt seine 17 Jahre alte Ex-Freundin mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben soll, muss sich wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Der Prozess gegen den Afghanen am Landgericht Darmstadt beginnt am 3. August, ist aber wegen des Alters des Angeklagten nicht öffentlich.