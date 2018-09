Prozess wegen sexuellen Missbrauchs in Sportstudio

Sinntal/Hanau (dpa/lhe) - Jahrelang soll ein Kampfsporttrainer und Sporttherapeut in einem Studio in Sinntal (Main-Kinzig-Kreis) sein Unwesen getrieben haben. Nun muss sich ein 46-jähriger Mann von Dienstag dem 11. September an vor dem Landgericht Hanau verantworten. Er ist angeklagt wegen Körperverletzung und sexuellen Missbrauchs. Seine Opfer sollen Jungen, Jugendliche und junge Erwachsene gewesen sein, alle zwischen acht und 21 Jahre alt. Begangen haben soll er die Taten zwischen Januar 2012 und Dezember 2017.