Prozessbeginn: Polizist von Rollerfahrer verletzt

Am ersten Verhandlungstag äußerte sich der Angeklagte nicht zu den Vorwürfen. Offenbar war er schon einige Tage zuvor im Juli 2016 von Polizisten ohne Führerschein angetroffen worden. Das Amtsgericht hatte die Anklageschrift zwischenzeitlich an die Schwurgerichtskammer des Landgerichts weiter geleitet, weil auch eine Verurteilung wegen versuchten Mordes «zur Verdeckung einer anderen Straftat» in Frage komme. Die Strafkammer gab die Sache jedoch wieder an das Amtsgericht zurück, das noch einen zweiten Verhandlungstermin am 26. März anberaumt hat.