Prüfung der Reduzierung der Wasserabgabe aus dem Edersee

Edersee (dpa/lhe) - Mit dem Ablassen von weniger Wasser aus dem nordhessischen Edersee wollen der Bund und das Land Hessen künftig auf Trockenheit reagieren. Man habe sich verständigt, dass eine Reduzierung der Mindestwasserabgabe von sechs auf vier Kubikmeter in der Sekunde weiter verfolgt werden könne, heißt in einer gemeinsamen Mitteilung des Regierungspräsidiums Kassel und der Wasserstraßen- und Schifffahrtverwaltung. Bevor dies in die Betriebsvorschriften der Edertalsperre aufgenommen werde, müsse sich bestätigen, dass dieser Schritt verträglich mit der Ökologie und den anderen Funktionen des Stausees sei.