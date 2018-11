Prügelei zwischen Fußgängern und Autofahrern: Mann verletzt

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Bei einer Prügelei zwischen Fußgängern und Autofahrern in Bad Hersfeld ist ein 21-Jähriger leicht verletzt worden. Er sei am frühen Mittwochabend zu Fuß in der Innenstadt unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Gemeinsam mit einem weiteren Passanten ärgerte er sich über ein Auto, das schnell auf der Straße um den Marktplatz fuhr. Nach den ersten Ermittlungen wurde das Auto gestoppt, die drei Insassen stiegen aus und es kam zu einer Prügelei. Von ihnen fehlte zunächst jede Spur.