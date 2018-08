Psychisch kranke Frau nach Brandstiftungen festgenommen

Bei den Bränden am Samstag in einem Sonderpostenmarkt und am Sonntag in einem Discounter entstand ein Sachschaden von geschätzt mehr als 950 000 Euro. Nach Untersuchungen am Brandort, an denen sich auch das Hessische Landeskriminalamt mit Fachleuten beteiligte, stand für die Ermittler fest, dass das Feuer von außen gelegt wurde.

Die dringend tatverdächtige Frau sollte als Nächstes einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über ihre Unterbringung in einer psychiatrischen Fachklinik entscheidet.