Psychotherapeuten wollen in den Sachverständigenrat

Wiesbaden (dpa/lhe) - Psychotherapeuten wollen in der Gesundheitspolitik auf Bundesebene mehr mitreden. Die hessische Psychotherapeutenkammer hat sich am Montag an das Bundesgesundheitsministerium gewandt. Sie fordert, den Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen mit mindestens einem Experten für psychische Erkrankungen zu ergänzen.