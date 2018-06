Public Viewing auch am Frankfurter Flughafen

Jenseits der Sicherheitskontrolle konnten wartende Passagiere vor ihrem Abflug nicht nur in zahlreichen Restaurants in beiden Terminals die WM-Übertragungen aus Russland verfolgen. Am sogenannten Erlebnisgate am Flugsteig B in Terminal 1 versammelten sich die Fans vor einer 21 Meter breiten und 1,60 Meter hohen LED-Videowand. Wer zwar nicht flog, aber in Flughafenatmosphäre Public Viewing erleben wollte, konnte die TV-Wand über dem Regionalbahnhof in Ebene 0 des Flughafens ansteuern.