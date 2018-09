Public Viewing bei Marseille - Eintracht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Fans von Eintracht Frankfurt können das Europa-League-Spiel des Bundesligisten bei Olympique Marseille beim Public Viewing in der Commerzbank Arena verfolgen. Dort wird die erste Gruppen-Partie am 20. September (18.55 Uhr) aus Frankreich übertragen, wie Veranstalter Hit Radio FFH am Dienstag mitteilte.