Puffer, Pesto, Maultaschen: Bauern setzen öfter auf Kürbis

Darmstadt (dpa/lhe) - Veganer Spaghetti-Kürbis mit Butter und Parmesan, Kürbis-Chili mit Fleisch sowie Kürbis-Secco und Kürbis-Apfelsaft: Hessische Bauern bieten immer mehr Produkte mit der klassischen Herbst-Frucht an. «Kürbisse eignen sich in der Küche für fast alles - vom Kürbiskernbrot über Suppen bis zu Aufläufen», sagt Reiner Paul vom gleichnamigen Hof in Hofheim-Wallau. «Kürbisse sind bei den Deutschen sehr beliebt und gewinnen von Jahr zu Jahr an Bedeutung.» Denn sie kämen auch dem wachsenden Bedürfnis entgegen, sich zumindest tageweise fleischlos zu ernähren.