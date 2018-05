Puttrich: Türkei entfernt sich immer weiter von Europa

Wiesbaden (dpa/lhe) - Für die Türkei besteht nach Ansicht der hessischen Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) wenig Aussicht, dass die Türkei in absehbarer Zeit Mitglied der Europäischen Union werden könnte. Die politische Lage in der Türkei habe sich seit ihrem vorigen Besuch im Oktober 2017 weiter verschlechtert, sagte Puttrich am Mittwoch in Wiesbaden nach der Rückkehr von einer mehrtägigen Delegationsreise nach Ankara.