Puttrich: Frankfurt in Riege der Brexit-Profiteure weit vorn

Wiesbaden (dpa/lhe) - Frankfurt profitiert nach Einschätzung von Hessens Europaministerin Lucia Puttrich deutlich stärker vom geplanten Brexit als andere Finanzplätze in Europa. Bislang hätten 18 in London ansässige Finanzinstitute öffentlich angekündigt, dass sie Teile ihres Geschäfts an den Main verlegen oder bestehende Einheiten ausbauen wollten, teilte die CDU-Politikerin am Donnerstag in Wiesbaden mit - gut ein Jahr vor dem geplanten Ausscheiden Großbritanniens aus der EU.