Putzfrau findet ein Kilogramm Crystal Meth in Hotelzimmer

Der zuvor in dem Zimmer logierende Hotelgast hatte zum Zeitpunkt des Fundes bereits ausgecheckt. Ob er das Päckchen am Sonntag im Tresor schlicht vergessen hat beziehungsweise ob er überhaupt etwas mit der Droge zu tun hat, wollen nun die Rauschgiftfahnder klären. Wem am Ende auch immer das Päckchen zugeordnet werden kann - nach Angaben eines Polizeisprechers droht der Person wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren.