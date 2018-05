Pyro beim Finale: DFB ermittelt gegen Frankfurt und Bayern

Fans brennen unerlaubtes Feuerwerk beim DFB-Pokalfinale in Berlin ab. Foto: Arne Dedert/Archiv

Fans brennen unerlaubtes Feuerwerk beim DFB-Pokalfinale in Berlin ab. Foto: Arne Dedert/Archiv

Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem unerlaubten Feuerwerk beim DFB-Pokalfinale ermittelt der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes gegen Eintracht Frankfurt und den FC Bayern München. Dies bestätigte ein DFB-Sprecher am Donnerstag. Anhänger beider Clubs hatten beim 3:1-Sieg der Frankfurter zu Beginn der zweiten Halbzeit am Samstag in Berlin Pyrotechnik abgebrannt. Beide Clubs wurden zu einer Stellungnahme aufgefordert, es droht ihnen eine Geldstrafe.