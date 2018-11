Pyrotechnik explodiert in Bunker: Verdächtige ermittelt

Fritzlar (dpa/lhe) - Nach der Explosion von Pyrotechnik in einem nordhessischen Bunker hat die Polizei eine heiße Spur. Mehrere Personen stünden unter Verdacht, für die Tat verantwortlich zu sein, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kassel auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Details könne man wegen laufender Ermittlungen nicht nennen. Die Verdächtigen säßen aber nicht in Untersuchungshaft. Nach einem gescheiterten Einbruchsversuch in fünf ehemalige Bunker der Bundeswehr bei Fritzlar-Rothhelmshausen (Schwalm-Eder-Kreis) war in einem Bunker ein Feuer ausgebrochen. Dort hatte eine Firma Pyrotechnik gelagert.