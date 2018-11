Pyrotechnik in Stadien: Beuth reagiert auf Kritik

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach seiner zuletzt geäußerten Forderung nach härteren Strafen für den Einsatz von Pyrotechnik in Stadien hat Peter Beuth (CDU) viel Gegenwind erfahren. Nun wehrt sich der hessische Innen- und Sportminister und weist die Kritik zurück. «Das hat nichts mit Populismus zu tun. Es geht um eine echte Gefährdung. Es ist nicht so, dass wir über ein Phänomen sprechen, das nur in der Vorstellung von Politik stattfindet», erklärte Beuth am Montagabend in der hr-Fernsehsendung «Heimspiel!».