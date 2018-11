Quadfahrer prallt frontal gegen Auto

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein riskantes Überholmanöver hat in Wiesbaden mit einem schweren Unfall und einem Schwerverletzten geendet. Ein 29-Jähriger habe am späten Freitagabend auf seinem Quad mehrmals versucht, ein Auto zu überholen, teilte die Polizei am frühen Samstagmorgen mit. Als er ein weiteres Mal ansetzte, prallte er frontal in das Auto einer entgegenkommenden 42-Jährigen. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus notoperiert werden musste. Die Frau blieb unverletzt.