Qualität der Kita-Betreuung wichtiger als Beitragsfreiheit

Wiesbaden (dpa/lhe) - Statt in die beitragsfreie Kita sollte Hessen nach Ansicht der Wohlfahrtsverbände zunächst mehr Geld in die Betreuungsqualität investieren. Zwar sei die finanzielle Entlastung der Eltern «erfreulich», teilte die Liga der freien Wohlfahrtspflege am Mittwoch in Wiesbaden mit. Allerdings griffen die Pläne der schwarz-grünen Landesregierung beim Thema Qualität viel zu kurz. Die Liga fordert unter anderem mehr Personal in den Kitas, kleinere Gruppen und mehr Zeit der Erzieherinnen für Kinder und Eltern.