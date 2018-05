«RAY Fotografieprojekte»: Zehn Ausstellungen in sechs Orten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Dreieinhalb Monate lang beschäftigen sich von diesem Donnerstag an Ausstellungen im Rhein-Main-Gebiet mit Fotografie und ihrer Wirkung. Unter dem Titel «RAY Fotografieprojekte 2018» bündeln verschiedene Institutionen ihre Veranstaltungen. Mehr als 60 Künstler, 15 Partnerinstitutionen, 10 Ausstellungsorte und 6 Städte im Rhein-Main-Gebiet sind beteiligt, wie die Veranstalter am Mittwoch in Frankfurt berichteten.