RMV-Aufsichtsrat berät über Zwischenpreisstufen

Frankfurt/Main (dpa) - Pendler im Rhein-Main-Gebiet können künftig möglicherweise günstiger zwischen den einzelnen Tarifzonen unterwegs sein: Der Aufsichtsrat des Rhein-Main Verkehrsverbund (RMV) wollte am Mittwoch in Frankfurt bei seiner Sitzung unter anderem über sogenannte Zwischenpreisstufen beraten. Damit will der RMV die Preissprünge beim Überfahren von Tarifgrenzen abmildern und kurze Fahrten über Tarifgrenzen hinweg günstiger machen. Bei Zustimmung durch den Aufsichtsrat wäre eine Umsetzung für Fahrten zwischen Frankfurt und umliegenden Tarifgebieten bereits zum 1. Januar 2019 möglich.