RMV baut Angebot aus: Mehr Fahrzeuge und neue Verbindungen

Wiesbaden (dpa) - Unter anderem mit 14 zusätzlichen S-Bahn-Zügen will der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) sein Angebot ausbauen. Auch die vorhandenen S-Bahnen sollen auf vielen, sehr ausgelasteten Strecken in dichterem Takt unterwegs sein, wie der RMV am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Hinzu kommen neue, schnellere Regionalzug-Verbindungen etwa aus dem Rheingau oder Mainz nach Frankfurt. Auch vier neue Expressbuslinien werden unterwegs sein. Die Änderungen gelten zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember.