«Rabe Socke» kommt aus Frankfurt

Ein Trickfilm-Experte arbeitet am neuen Rabe-Socke-Film. Foto: Boris Roessler

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ob «Rabe Socke» oder «Pettersson und Findus»: Zahlreiche Animationsfilme erhalten im Rhein-Main-Gebiet den letzten Schliff. Bei den Chimney Studios ist gerade der dritte Teil der Reihe «Der kleine Rabe Socke» in Arbeit. «Die Suche nach dem verlorenen Schatz», kommt im Sommer 2019 in die Kinos. Am Mittwoch schaute Kulturminister Boris Rhein (CDU) den Mitarbeitern über die Schulter. Das Land Hessen fördert den Film mit 450 000 Euro.