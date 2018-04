Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 58-jähriger Radfahrer nahe Wiesbaden schwer verletzt worden. Er war auf der Bundesstraße 53 in Höhe einer Kuppe von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert worden, wie die Polizei nach dem Unfall am Dienstag mitteilte. Die Ersthelfer reanimierten ihn demnach vor Ort. Dann wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Auch die Fahrerin des Autos wurde mit einem Schock in eine Klinik gebracht.