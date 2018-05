Radfahrer organisieren sich: Drei Bürgerentscheide geplant

Frankfurt/Darmstadt/Kassel (dpa/lhe) - In immer mehr Städten schließen sich Radfahrer zusammen, um höhere Investitionen in den Fahrradverkehr durchzusetzen. In Frankfurt, Darmstadt und Kassel soll dies per Bürgerentscheid geschehen. Hintergrund ist nach Einschätzung des Frankfurter Trend- und Zukunftsforschers Andreas Steinle ein neuer Lebensstil und das Ende der jahrzehntelangen Autofixiertheit: Das Rad werde «zum Ausdruck eines neuen Lifestyles, der für Sportlichkeit, Gesundheit und ökologisches Bewusstsein steht», sagte Steinle der Deutschen Presse-Agentur.