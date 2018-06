Radfahrer prallt gegen Kind und flüchtet: Junge verletzt

Dietzenbach (dpa/lhe) - Ein Radfahrer ist nach einem schweren Zusammenstoß mit einem Kind in Dietzenbach geflüchtet. Der Siebenjährige habe bei dem Unfall einen Kieferbruch erlitten, teilte die Polizei in Offenbach am Donnerstag mit. Er war am Mittwochnachmittag von dem 43 Jahre alten Radfahrer an der Einmündung eines Gehweges übersehen worden. Der Fahrradlenker schlug gegen den Kiefer des Jungen, dieser wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Mountainbiker fuhr weiter, er wurde aber später von der Polizei ermittelt.