Radfahrer stirbt nach Sturz auf Feldweg

Florstadt (dpa/lhe) - Ein Fahrradfahrer ist wenige Tage nach seinem Sturz auf einem Feldweg bei Florstadt im Wetteraukreis gestorben. Der 55 Jahre alte Mann aus Altenstadt sei nach seinem Unfall am 29. April ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Friedberg am Mittwoch mit. Er war auf dem asphaltierten Feldweg zwischen Leidhecken und dem Flugplatz Reichelsheim wahrscheinlich wegen des rutschigen Untergrundes gestürzt. Am vergangenen Donnerstag starb er vermutlich an den Folgen des Unfalls. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen des Sturzes, sich zu melden.