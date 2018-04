Radfahrerin von Lastwagen überfahren

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine Radfahrerin ist in Frankfurt von einem Lastwagen überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Die 34-jährige Frau sei nach dem Unfall am Montagvormittag in ein Krankenhaus gebracht worden, erklärte die Polizei. Der 39-jährige LKW-Fahrer wollte offenbar an einer Kreuzung im Bahnhofsviertel rechts abbiegen und übersah dabei die geradeaus fahrende Frau. Sie wurde mit der Vorderachse erfasst und geriet unter den 18-Tonner. Die Unfallstelle war vorübergehend für den Verkehr gesperrt. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.