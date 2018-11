Radmuttern von parkendem Rettungswagen gelöst

Wiesbaden (dpa/lhe) - Unbekannte haben an einem Rettungswagen die Radmuttern gelöst, während die Sanitäter im Einsatz waren. Der Wagen stand daher unbeaufsichtigt am Samstagabend vor der Tiefgarage eines Wohnhauses in Wiesbaden. Diese Zeit nutzten der oder die Täter, um zwei Schrauben an einem Vorderrad verschwinden zu lassen. Eine dritte war nach Angaben der Polizei von Sonntag lose.