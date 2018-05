Radrennen «Eschborn-Frankfurt»: Zahlreiche Straßen gesperrt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen des «Radklassikers Eschborn-Frankfurt» sind heute zahlreiche Straßen in Frankfurt und Umgebung für Autofahrer gesperrt. Rund 6000 Rennfahrer aus dem Profi- und Amateurlager werden unterwegs sein, die Sperrungen beginnen schon morgens. Auch einige Straßenbahn- und Buslinien können nicht fahren. Das Rennen beginnt in Eschborn und endet an der Alten Oper in Frankfurt.