Rätselraten nach Skelettfund in Keller geht weiter

Frankfurt (dpa/lhe) - Der Fund eines menschlichen Skeletts in einem Keller voller Müll in Frankfurt gibt der Polizei Rätsel auf. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses, in dem ein Hausmeister die Knochen am Freitag bei Aufräumarbeiten freilegte, hätten verwunderlicherweise nichts mitbekommen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. In den kommenden Tagen werde das Gutachten eines Gerichtsmediziners Fakten ans Licht bringen. Zunächst lasse sich wohl das Geschlecht und die ungefähre Liegezeit des oder der Gestorbenen bestimmen.