Räuber mit Pistole erbeutet Geld in Supermarkt

Mörfelden (dpa/lhe) - Ein mit einer Pistole bewaffneter Mann hat einen Supermarkt in Mörfelden (Kreis Groß-Gerau) überfallen und ausgeraubt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, betrat der Täter am Donnerstagabend das Geschäft durch einen Nebeneingang und bedrohte die 30 und 38 Jahre alten Angestellten. Nachdem sie ihm Scheine und Münzen ausgehändigt hatten, fesselte der Täter die beiden mit Klebeband und entkam. Eine erste Fahndung der Polizei in der Nacht blieb erfolglos.