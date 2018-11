Räuber sprengen zwei Geldautomaten und flüchten mit Beute

Bad Homburg/Wiesbaden (dpa/lhe) - Unbekannte haben in einer Bank im Hochtaunuskreis zwei Geldautomaten gesprengt und Bargeld in zunächst unbekannter Höhe erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, waren in der Nacht zum Freitag drei Räuber in den Vorraum der Bank in der Bad Homburger Innenstadt eingedrungen, während zwei Komplizen in zwei Fluchtfahrzeugen vor der Tür warteten.