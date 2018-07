Räuber sticht mit Messer zu: Mann in Kassel verletzt

Kassel (dpa/lhe) - Ein 36-jähriger Mann ist in Kassel ausgeraubt und durch einen Messerstich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, griff der dunkel gekleidete Räuber das Opfer zunächst mit Reizgas an, danach zückte er ein Messer. Der 36-Jährige erlitt einen Stich in den linken Oberschenkel und kam ins Krankenhaus. Der Räuber erbeutete Geld, einen Rucksack sowie einen Schlüssel und flüchtete unerkannt.