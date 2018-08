Räuber überfallen Getränkemarkt

Reinheim (dpa/lhe) - Zwei bewaffnete Räuber haben einen Getränkemarkt in Reinheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) überfallen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohten die beiden maskierten Täter den Angestellten am Samstagabend mit einer Schusswaffe und verlangten das Geld aus der Kasse und dem Tresor. Die Räuber entkamen mit einer Beute in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Angestellte blieb bei dem Raub unverletzt.