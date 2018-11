Räuber überfallen Pizzaboten in Sackgasse

Friedberg (dpa/lhe) - Mit einer Pizzabestellung haben Räuber einen Kurierfahrer in eine Falle gelockt. Als der Mann am Donnerstagabend in Karben (Wetteraukreis) bei der angeblichen Lieferadresse in einer unbeleuchteten Sackgasse an einem Friedhof ankam, warteten dort schon drei Täter auf hin. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, griffen sie den Pizzaboten mit Schlägen und Tritten an. Dieser wehrte sich jedoch lautstark, so dass das Trio ohne Beute in einen nahen Wald flüchtete. Das 35-jährige Opfer erlitt leichte Verletzungen.