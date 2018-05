Räumung von Obdachlosen-Camp hat begonnen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt hat am Montagmorgen die Räumung eines Camps von obdachlosen Rumänen begonnen. Zuvor hatte das Landgericht auf Antrag des Grundstückeigentümers - eines Chemieunternehmens - eine einstweilige Verfügung erlassen, wie die Polizei mitteilte. Die Firma hatte Anzeige wegen Hausfriedensbruchs erstattet. Die Gruppe hat am Rande der Innenstadt auf einer Laderampe einer Industriebrache ein Hüttenlager errichtet.