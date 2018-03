Ralf Gutheil wird neuer Bürgermeister in Bad Wildungen

Bad Wildungen (dpa/lhe) - Der neue Bürgermeister von Bad Wildungen heißt Ralf Gutheil. Der SPD-Mann setzte sich in der Stichwahl am Sonntag gegen Amtsinhaber Volker Zimmermann von der FDP durch. Gutheil erhielt 55,5 Prozent der abgegebenen Stimmen, Zimmermann kam auf 44,5 Prozent. Der neue Bürgermeister ist 42 Jahre alt und tritt sein Amt am 1. September an.