Randale bei Einbruch in Schule: Schaden von Tausenden Euro

Steinau a.d. Straße (dpa/lrs) - Einbrecher haben bei Verwüstungen in einer Schule im osthessischen Steinau an der Straße hohen Sachschaden angerichtet. Er belaufe sich auf einige Tausend Euro, wie eine Polizeisprecherin am Montag in Offenbach mitteilte. Unbekannte hatten in der Nacht zum Samstag die Außentüren eines Nebengebäudes eingetreten und große Teile der Klassenräume demoliert. Stühle, Tische und Computer seien umhergeworfen und teilweise kaputt geschlagen worden. Auch Türscheiben seien eingetreten worden. In Klassenräumen seien die Schränke und Schreibtischschubladen aufgebrochen worden. Ermittler mussten sich noch ein Bild vom Tatort machen. Eine Spur zu den Tätern gebe es noch nicht, sagte die Polizeisprecherin.